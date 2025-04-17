إرتفاع أسعار النفط بنحو 2 بالمئة عند التسوية

إرتفعت أسعار النفط بنحو إثنين بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات أمس الأربعاء. مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، أو 1.82 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 65.85 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار، أو 1.86 بالمئة، ليسجل 62.47 دولار للبرميل عند التسوية.

وأشارت البيانات إلى أن كلا الخامين القياسيين أغلقا التعاملات اليوم عند أعلى مستوياتهما منذ الثالث من شهر أفريل الجاري.

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