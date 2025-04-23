إرتفاع أسعار النفط بنحو 2%

إرتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء. وتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.

وصعد خام برنت بمقدار 1.18 دولار، بنسبة 1.8%، ليغلق عند 67.44 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، الذي انتهى أجله اليوم، بمقدار 1.23 دولار أو ما يعادل 2% ليصل إلى 64.32 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لشهر يونيو، وهي الأكثر تداولًا، بنسبة 2% لتسجل 63.47 دولارًا للبرميل.