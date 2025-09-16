إرتفاع أسعار النفط عند التسوية

شهدت، يوم أمس الإثنين ،أسعار النفط إرتفاعا عند التسوية حيث ارفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا. بما يعادل 0.67 بالمائة إلى 67.44 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.97 بالمائة إلى 63.30 دولار للبرميل عند التسوية. فيما سجلت عقود الخامين مكاسب تجاوزت واحدا بالمائة الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه بدء من هذا الإثنين. حيث تشير التوقعات إلى احتمال أن يقوم البنك خلاله بخفض أسعار الفائدة.

ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يعزز الطلب على الوقود.

وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، أمس، مما قد يشجع الطلب على النفط إذ يجعل هبوط الدولار النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

