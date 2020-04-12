إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

ستشهد أسعار النفط إرتفاعا بعد قرار أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط بـ 20 مليون برميل يوميًا.

ويأتي إرتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية عقب الإجتماع الإستثنائي الذي جرى عبر تقنية الفيديو بسسبب وباء كورونا.

هذا وقد قرراليوم أعضاء اوبك على اتفاق لخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا ويعتبر هذا الإتفاق أكبر خفض للإنتاج في السوق النفطية.

كما ستخفض دولة المكسيك 100 الف برميل من إنتاجها وتتغلب بذلك المنظمة على الخلاف مع المكسيك.

وحسب مصدر من اوبك ستقوم كل من دولة الكويت والإمارات ستقومان بتخفيضات إضافية

واضاف ذات المصدر أن هذه التخفيضات الإضافية للكويت والإمارات ستكون خارج اتفاق أوبك+

ومن المنتظر أن هناك 7 دول أخرى القيام بتخفيضات إضافية.