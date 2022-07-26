إرتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وفي هذا السياق، و وفقا لبيانات موقع”بلومبرغ”، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، صبيحة اليوم، بنسبة 1.66% إلى 98.31 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.81% إلى 107.05 دولار للبرميل”.

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