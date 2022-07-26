إرتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.
وفي هذا السياق، و وفقا لبيانات موقع”بلومبرغ”، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، صبيحة اليوم، بنسبة 1.66% إلى 98.31 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.81% إلى 107.05 دولار للبرميل”.
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أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 أشهر
كما عرفت أسعار النفط اليوم الخميس تراجعا، حيث وصلت لدون 98 دولارا للبرميل.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف من تشديد السياسة الأمريكية بعدما بلغ التضخم في جوان 2022 أعلى مستوياته في 40 عاما بالولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.27 بالمائة إلى 95.08 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” دون مستوى 98 دولارا للبرميل. وذلك للمرة الأولى منذ 11 أبريل الماضي، أي في نحو 3 أشهر،.
وأظهرت بيانات تراجع الواردات النفطية اليومية في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018.
كما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو 2022.
أسعار النفط تتراجع
كما عرفت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا، في ظل مخاوف بحدوث ركود اقتصادي وقيام الصين بفرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.71% إلى 103 دولارات للبرميل. بحلول الساعة 12:55 بتوقيت موسكو.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.31 بالمائة إلى 105.62 دولار للبرميل.