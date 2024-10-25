إرتفاع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، صعودا، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة في ظل الوضع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.83 دولارا للبرميل.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.62 دولارا.

وانخفض الخامان القياسيان بواقع 58 سنتا للبرميل في الجلسة السابقة. بعد تقلب الأسعار أمام توقعات متضاربة باحتدام وانخفاض التوتر في الشرق الأوسط.