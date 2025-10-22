إرتفاع أسعار النفط

إرتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تعافيها من أدنى مستوى في خمسة أشهر. مع ترقب المستثمرين لتطورات العرض العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (0.5%) لتسجل (61.32) دولارا للبرميل. بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر (0.5%) إلى (57.82) دولارا عند التسوية.

وجاء الارتفاع وسط مخاوف من فائض في المعروض بعد زيادة الإنتاج الأمريكي لمستويات قياسية، ومضي “أوبك+” في خططها لرفع الإنتاج. في حين أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري “عادل” مع الصين.

