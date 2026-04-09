إرتفاع أسعار خام برنت بأزيد من 2 بالمائة

إرتفعت أسعار ‌النفط اليوم الخميس وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74 بالمائة إلى 97.35 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولارات أو 3.2 بالمائة إلى 97.43 دولارا ‌للبرميل.

وانخفض سعر الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور