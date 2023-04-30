إرتفاع إستهلاك المخدرات إلى 9.2 بالمائة في الوسط الشباني

قال القاضي داودي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أن استهلاك المخدرات في الوسط الشباني بالجزائر ماض إلى ارتفاع. وينبغي دق ناقوس الخطر.

وكشف داودي خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أنه قد إنتقل استهلاك المخدرات من 2.51 بالمائة إلى 9.2 بالمائة منهم 7.2 بالمائة يستهلكون القنب الهندي. مشدّدا على أن المراهقين هم الشريحة الأكثر إستهلاكا للمخدرات بـ 3.61 بالمائة.

وبخصوص الإستراتيجيات المعتمدة لكبح ظاهرة المخدرات، أوضح ذات المتحدث. أنّ كل تحقيقات الديوان وجميع التوصيات الأممية تمّ اعتمادها عند 3 إستراتيجيات. مضيفا أنّ الإهتمام جار لضمان الرعاية الصحية الجيدة للمدمنين وتمكينهم من العلاج”.