إرتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. 174 حالة خلال 24 ساعة

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إرتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. 174 حالة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 53399 حالة.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، تم تسجيل الاصابات الجديدة في 26 ولاية، بينما لم تسجل 22 ولاية أي إصابات جديدة.

هذا وقد تم تسجيل 9 وفيات جديدة خلال نفس الفترة.

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 1818.

كما تم تسجيل 110 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 37492.

بينما يتواجد 38 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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