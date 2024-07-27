إرتفاع اسعار القهوة  .. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يثمن قرارات الحكومة 

عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك، والذي خصص لاتخاذ التدابير الازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية.

كما ثمن الاتحاد القرارات والتدابير المتخذة والتي من شأنها المساهمة، في ضمان وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي السياق ذاته أشاد الإتحاد بتنسيق وتوحيد الجهود مع كل الشركاء للحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان انخفاض أسعارها القهوة في الميدان ووصليها للمستهلكين. وكذا إستفادة التجار من نتائج هذه التحفيزات والقرارات وقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء والمضاربين.

وأكد الاتحاد إستعداده التام لمرافقة الحكومة ومجلس التجديد الاقتصادي وكذا المتعاملين الاقتصاديين للتطبيق الميداني لهذه القرارات من خلال :

مرافقة الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المقاهي وتمونهم المباشر بمادة البن ومطالبتهم بخفض أسعار القهوة تدريجيا بعد انخفاضها لدى المستوردين.

وأيضا العمل على ضرورة الالتزام واحترام تسقيف هوامش الربح لمادة البن عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة ولدى أصحاب المقاهي.