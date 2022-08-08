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قناة النهار

إرتفاع الاسعار يحرم “الزاوالي” من الإحتفال بعاشوراء

بقلم قناة النهار
إرتفاع الاسعار يحرم “الزاوالي” من الإحتفال بعاشوراء
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إرتفاع الاسعار يحرم “الزاوالي” من الإحتفال بعاشوراء

رابط دائم : https://nhar.tv/AzdRk
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