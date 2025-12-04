إرتفاع الحصيلة.. قتيل و15 جريحا إثر انقلاب حافلة بتبسة

إرتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الخميس، إثر انقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية تبسة. إلى وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت وحدة القطاع للحـماية المدنية ببلدية بكارية والمركز الحدودي للحماية المدنية بوشبكة والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض. والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبســــة والمركز المتقدم للحـماية المدنية باب الزياتين بتبسة على الساعة (09سا:05د) لأجل حادث مرور تمثل في إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 10.

الحافلة من نوع كواستر تعمل على “خط تبسة _بوشبكة ببلدية الحويجبات دائرة الماء الابيض”. حيث خلف الحادث وفاة شخص “ذكر” والبالغ من العمر حوالي 12 سنة، كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة عشرة شخصا بإصابات متفاوتة.

المصابون تم اسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى بلدية بكارية. كما تم تحويل جثة الشخص المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

