إرتفاع الحصيلة.. وفاة تلميذ و24 جريحا منهم 5 في حالة حرجة بسعيدة

إرتفعت حصيلة حادث المرور الخطير الذي وقع اليوم بولاية سعيدة. ونتج عن اصطدام بين حافلة للنقل المدرسي وشاحنة إلى وفاة تلميذ و24 جريحا.

وحسب الحصيلة النهائية لحادث المرور، فقد تم تسجيل وفاة تلميذ وإصابة 24 شخصا لهم. جروح مختلفة ” 05 منهم في حالة حرجة” تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

للإشارة، فقد تدخلت مصالح لهذا الحادث على الساعة 12سا12د ، المتمثل في اصطدام بين حافلة و شاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 36 بمنطقة عين البيضة ، بلدية ذوي ثابت و دائرة يوب.

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