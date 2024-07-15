إرتفاع الدولار وإنخفاض أسعار النفط

عرفت أسعار النفط غنخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بينما ارتفع سعر الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.48 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة الماضي.

كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وانخفض في الأسبوع الماضي، خام برنت أكثر من 1.7 بالمئة بعد أربعة أسابيع من المكاسب.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1 بالمئة.

حيث واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.