إرتفاع العائدات الجمركية بأزيد من 600 مليار دينار خلال سبعة أشهر الأولى لسنة 2019

الوطني
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إرتفاع العائدات الجمركية بأزيد من 600 مليار دينار خلال سبعة أشهر الأولى لسنة 2019
بقلم إيمان عياش

بلغت العائدات الجمركية 619.07 مليار دينار خلال الأشهر السبع الأولى من هذه السنة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وإرتفعت العائدات الجمركية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية والتحسن يعود إلى التحصيلات الإستثنائية لقباضات الجمارك على مستوى الموانئ.

كما إستخدمت العائدات في تزويد ميزانية الدولة ب530.99 مليار دينار وهي من مجموع التحصيلات التي أجرتها الجمارك خلال هذه السنة

وقدرت العائدات الموجهة لصندوق الضمان الإجتماعي والتضامن للجماعات المحلية 54.07 مليار دج، أما الموجهة لصندوق للتقاعد بلغت 30 مليار دج

كما سجلت المنتوجات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للإيرادات التي حصلتها مصالح الجمارك 53.02 بالمائة.


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