إرتفاع العجز التجاري للجزائر بـ 5.75 مليار دولار خلال 2019

عرف الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 5.75 مليار دولار خلال 11 شهرا الاولى من 2019.

وأفادت المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ الصادرات الجزائرية، ما يقارب 32.62 مليار خلال 11 شهرا الاولى من 2019.

مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 14.44 بالمئة.

وبلغت الواردات، من جهتها، 37.37 كليار دولار، مقابل 42 مليار دولار.

مقابل عجز بـ3.88 مليار دولار خلال في نفس الفترة من 2018، ما يمثل زيادة بـ 48 بالمئة.ذل عجزا ب8.66 بالمئة.

ومن شهر جانفي الى نوفمبر الفارط، سمحت الصادرات بتغطية الواردات بما يقارب 85.01 بالمئة، مقابل 90.76 بالمئة نفس الفترة من السنة الفائتة.

ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال 11 شهر الاولى من 2019 بنسبة 92.67 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات الجزائرية.