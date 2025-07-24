إرتفاع القائمة النهائية لـ27 لاعبا.. خاسف يلتحق بتربص المحليين

يواصل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، الملقب بـ”الماجيك”، تحضيراته الجدية بمركز سيدي موسى بالعاصمة.

تحسبًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2024)، المقررة ما بين 2 و30 أوت بكل من تنزانيا، كينيا وأوغندا.

وشهد التربص المقام هذه الأيام أجواء تنافسية قوية. حيث خاض اللاعبون اختبارًا تطبيقيًا داخليًا سمح للطاقم الفني بالوقوف على جاهزية العناصر المستدعاة.

وتقييم مدى انسجامهم مع الأسلوب التكتيكي الذي ينوي بوقرة الاعتماد عليه في النهائيات القارية القادمة.

الطاقم الفني للمنتخب المحلي ركز على الجانب البدني والتكتيكي في الأيام الأولى. قبل الانتقال إلى البرمجة التطبيقية والمباريات المصغرة.

التي ستُتوج بمواجهات ودية قوية من المنتظر أن تُبرمج لاحقًا. لاختبار مدى جاهزية التعداد قبل التنقل إلى شرق إفريقيا.

كما أوضح بيان “الفاف”، عبر منصات التواصل الإجتماعي، أن الظهير الأيسر، لشباب بلوزداد، نوفل خاسف، سجل التحاقه بتربص سيدي موسى.

ليرتفع تعداد المحليين إلى 27 لاعبا، ما سمح باكتمال التعداد، ويُعد خاسف من الأسماء التي يعول عليها بوقرة في الجهة اليسرى، بفضل خبرته وسرعته في الانتقال بين الدفاع والهجوم.