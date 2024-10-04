إرتفاع جنوني في أسعار الأورو بالسوق السوداء!

عرفت بورصة العملة الأجنبية بالسوق السوداء، إرتفاعا قياسيا وغير مسبوق، حيث تجاوز سعر 1 أورو، الـ250 دج.

وأرجع الخبراء، هذه المستويات القياسية التي سجلتها أسعار تداول العملات الأجنبية بالسوق الموازية، إلى جملة من الأسباب.

وأوضح المختص في الشأن المالي، سليمان ناصر، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن شائعة تصفير العملية “مثلا تصبح قطعة 10 دج تساوي 1 دج”، ولدت لدى الناس وخاصة المتعاملين في العملة الصعبة، بأن الدولة سوف تضطر إلى تبديل العملة وطباعة عملة جديدة.

وأشار ذات المختص، إلى أن هذه الإشاعة تسببت في إرتفاع أسعار العملة والصعبة، والتي ستشهد إرتفاعا مستمرا خلال الأيام القادمة.

ولحل هذا المشكل، أشار المختص، إلى ضرورة تدخل السلطات المعنية، لطمأنة السوق، إما بتأكيد أو تفنيد هذه الإشاعة. وكذا الإسراع في فتح مكاتب الصرف وتحرير سوق الصرف.