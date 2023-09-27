إرتفاع جنوني لأسعار الدجاج .. الوزارة توضّح الأسباب وتكشف عن الجديد

كشف الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتتمية الريفية مسعود بن دريدي أن ارتفاع أسعار الدجاج الذي سيعرف إنخفاضا خلال الايام المقبلة. كما أن إرتفاع أسعار الدجاج عبر الاسواق الوطنية في الاسابيع الأخيرة “ظرفي”.

وخلال نزوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أوضح بن دريدي أن أولوية قطاع الفلاحة تتمثل في توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين .

وأكد ذات المسؤول أن أسعار الدجاج التي تجاوزت 600 دج للكيلوغرام في الفترة الاخيرة ستعرف انخفاضا محسوسا.

وأعلن بن دريدي بأن الانخفاض سيكون محسوسا سواء على مستوى ديوان تغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب” أولدى المربين الخواص.

وطمأن الناطق الرسمي للوزارة مربي الدواجن بوفرة الأغذية والمواد الأولية على مستوى “أوناب” الذي يحوز على ترخيص من أجل استيراد كمية كبيرة من الذرة والصويا لصنع الغذاء المركب الموجه للدواجن .

وبخصوص الصيصان قال بن دريدي أن “أوناب” مستعد لتوفير هذا المنتج بأسعار معقولة،مشيرا الى أنه ” على المربين سوى التقرب من الديوان من أجل الحصول على المدخلات الضرورية”.

وكشف بن دريدي عن لقاء قريب سيجمع وزارة الفلاحة بمسؤولين من فيدرالية مربي الدواجن والمجلس المهني المشترك لهذه الشعبة. والهدف من هذا اللقاء الاتفاق على الاساليب الكفيلة بتوفير الدجاج بأسعار مستقرة طوال العام.