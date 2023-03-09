إرتفاع جنوني وغير مسبوق.. البصل بـ 180 دينار

شهدت أسعار البصل الأخضر واليابس في الأسواق إرتفاع جنوني هو الأعلى لها منذ مدة طويلة. ليتراوح سعره مابين 150 و180 دج. بالرغم من أن مادة البصل من المواد الضرورية في طهو الطعام ومن لوازم موائد الجزائريين.

وحسب مالاحظته “النهار”، في بعض الأسواق بالعاصمة وبعض الولايات الإرتفاع الملتفت للإنتباه لأسعار البصل الذي تباين سعرها مابين 150 و180 دج بالنسبة لنوعية البصل اليابس. أما البصل الأخضر فبلغ سعره مابين 60 و80 دج للكيلوغرام الواحد. وهو مااعتبره المواطنون غلاء فاحش في هذه المادة التي تعتبر ضرورية في طهو الأطباق وضرورية.

من جهته عبّر المواطنون عن امتعاضهم وتذمرهم الشديدين جراء الإرتفاع الجنوني وغير المسبوق في أسعار البصل. مشيرين إلى أنها فاقت سعرها المعتاد ولم تعد في متناول عامة الشعب. حيث باتوا يتنقلون من طاولة إلى أخرى بحثا عن سعر أرخس غير أن الأسعار كلها سواسية وكأنه متفق عليها.

كما أشار بعض المواطنين إلى أنه حتى سعر البصل الأخضر إرتفع هو الآخر، بعدما كان في متناول الجميع وفي موسمه. متسائلين عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار دون سابق إنذار.

من جهتهم أرجع التجار ممن تحدثت إليهم “النهار”، سبب الإرتفاع الكبير والجنوني لأسعار البصل هو إدخالها إلى غرف التخزين بثمن مرتفع وفي وقت مبكر. مشيرين إلى أن البصل حاليا في غير وقته وتم تخزينه الصائفة الفارطة. لذلك إرتفعت أسعاره. كما أن الإحتكار والمضاربة أهم عامل لارتفاع الأسعار.

أما تجار آخرين فأكدوا أن البصل كان مستقرا في السنوات الفارطة. خاصة وأن إنتاجه في غرب الوطن وفير وبثمن معقول جدا. غير أن قلة العرض والخسائر التي عرفتها السنة الماضية أدى إلى عزوف بعض التجار على غرس البصل هذه السنة. ما تسبب في ندرة وارتفاع سعره. داعين الدولة ووزارة التجارة باستخراج هذه المادة المخزنة في انتظار البصل الجديد حتى يكون انخفاض في الأسعار.

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