إرتفاع حصيلة إنهيار منزل ببولوغين إلى وفاة شخص وإصابة طفلين

توفي شخص وأصيب إثنين أخرين فيما لايزال البحث جاري عن 2 أخرين إثر إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار ببولوغين بولاية الجزائر.

الحادث وقع مساء اليوم الثلاثاء على مستوى 198 نهج عبد القادر زيار وسط بولوغين. حيث كان المنزل بداخله 5 أشخاص من عائلة واحدة لحظة إنهياره. كما ان البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية أين تمكنت من إنشال جثة شخص يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، وإنقاذ 2 أخرين اعمارهم مابين 10 و12 سنة أصيبوا بجروح. تم نقلهم إلى ستشفى لمين دباغين مايو سابقا.

وأضاف ذات المصالح ان عملية البحث مستمرة عن 2 أخرين ويتعلق الامر برجل وإمرأة. وأرجعت ذات المصالح أسباب الحادث إلى إنزلاق الاتربة.

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تسببت الامطار المتساقطة نهار اليوم الثلاثاء في ولاية الجزائر من إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار ببولوغين. الحادث وحسب المعلومات الاولية المنزل يقع على مستوى 198 نهج عبد القادر زيار وسط بولوغين. حيث كان مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما ان البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.

وعلى إثر ذلك مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل أين تباشر عملية البحث عن الأنقاض . العملية أسفرت عن إنتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب فيما لا تزال العملسة مستمورة للبحث عن الأخرين وسط الأنقاض.

ووفق شاهد عيان يتوجد شخصين ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار ببولوغين لا يزال العالقون تحت الأنقاض هم رجلين وامرأة عجوز. وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب الإنهيار إلى إنزلاق الأتربة.

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