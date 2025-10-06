إرتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى أزيد من 67 ألف شهيد

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 67,160 شهيدا و169,679 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

ووصل21 شهيدا و96 مصابا، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,610، وأكثر من 19,143 مصابا.

كما بلغت حصيلة القتلى والجرحى منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,568 شهيدا و57,638 مصابا.

فيما لا يزال عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.