إرتفاع حصيلة العسكريين المتوفين في حادث مرور بباتنة

إرتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع بولاية باتنة ليلة أمس الخميس، إلى 5 قتلى وجريحين.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 78 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة،وبالتحديد بمنطقة الضاية إقليم بلدية بيطام التابعة لدائرة بريكة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث إثر إصطدام بين سيارة من نوع “تويوتا” وسيارة “سامبول” .

وتتراوح أعمار الضحايا بين 28 و32 سنة، وهم جنود عسكريين ينحدرون من ولايات أم البواقي، ميلة وقالمة متواجدون بثكنة الضاية .

وتم إسعاف الجريحين ونقلهما على جناح السرعة للمصالح الإستشفائية محمد بوضياف ببريكة.