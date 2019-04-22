إرتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلا وأزيد من 500 جريح

أعلنت الشرطة السريلانكية أن حصيلة التفجيرات التي إستهدفت أمس الأحد، فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد إرتفعت

اليوم الإثنين إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة

حيث، أن حصيلة التفجيرات الإرهابية التي إستهدفت مواقع متعددة في البلاد بلغت حوالي 290 قتيلا وأزيد من 500 جريح.

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات مساء أمس الأحد، أفادت بمقتل 228 أشخاص على الأقل

وجرح أكثر من 450 في التفجيرات التي وقعت في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أثناء إحتفال الأقلية الكاثوليكية بعيد الفصح.

وتعد هذه الإعتداءات هي الأعنف في البلاد منذ إنتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

وبحسب السلطات، فإن ثمانية تفجيرات بينها إثنان على الأقل إنتحاريان إستهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجر إنتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلا كان بداخله عدد من المشتبه بهم.