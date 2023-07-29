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أخبار الجزائر

إرتفاع حصيلة حادث إصطدام القطار بسيارة في جيجل إلى قتيلان و4 جرحى

بقلم م .فيصل
إرتفاع حصيلة حادث إصطدام القطار بسيارة في جيجل إلى قتيلان و4 جرحى
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توفي شخصين فيما اصيب 4 اخرين في حادث إصطدام قطار لنقل المسافرين قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية.

وحسب بيان للحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 18سا و10د بمنطقة البلوطة بالمزاير بلدية سيدي عبد العزيز. وتمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين خط قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية.

خلف الحادث وفاة شخصين و4 جرحى، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.

رابط دائم : https://nhar.tv/QytCX
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