إرتفاع حصيلة حادث إصطدام القطار بسيارة في جيجل إلى قتيلان و4 جرحى
بقلم م .فيصل
توفي شخصين فيما اصيب 4 اخرين في حادث إصطدام قطار لنقل المسافرين قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية.
وحسب بيان للحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 18سا و10د بمنطقة البلوطة بالمزاير بلدية سيدي عبد العزيز. وتمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين خط قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية.
خلف الحادث وفاة شخصين و4 جرحى، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.
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