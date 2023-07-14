إرتفاع حصيلة حادث إنفجار قارورة غاز بغرداية إلى وفاة رضيع وإصابة 4 أشخاص

إرتفعت حصيلة حادث إنفجار قارورة غاز بحي بن يزقن في بلدية وولاية غرداية إلى وفاة رضيع وإصابة 4 اشخاص.

وأفاد بيان للحماية المدنية ان الحادث وقع في حدود الساعة 14 و37 د بحي بن يزقن. وتمثل في إنهيار كلي لمنزل وإنهيار جزئي لمنزل أخر إثر إنفجار قارورة غاز.

وخلف الحادث وفة رضبع بيلغ من العمر 17 شهرا تم إخراجه من تحت الأنقاذ بمشاركة الكلاب المدربة حيث كان في حالة إغماء. ليتوفى بمستشفى الدكتور ترشين إبراهيم.

كما اصيب 4 اشخاص لديهم حروق من الدرجة الثانية تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة الى ذات مستشفى.

وحسب مصادر النهار اونلاين طائرة للحماية المدنية تقلع من العاصمة لأجل جلب الجرحى جوا من غرداية للعلاج.