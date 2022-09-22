إرتفاع حصيلة حادث جانت لـ9 وفيات و6 جرحى

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع أمسية اليوم الخميس، في ولاية جانت، إلى 9 وفيات و6 مصابين.

وحسب مصالح الحماية المدنية،فلقد وقع الحادث، في حدود الساعة 14:45، بالطريق الوطني رقم 3 باتجاه برج الحواس، إنطلاقا من جانت.

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