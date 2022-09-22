إرتفاع حصيلة حادث جانت لـ9 وفيات و6 جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع أمسية اليوم الخميس، في ولاية جانت، إلى 9 وفيات و6 مصابين.
وحسب مصالح الحماية المدنية،فلقد وقع الحادث، في حدود الساعة 14:45، بالطريق الوطني رقم 3 باتجاه برج الحواس، إنطلاقا من جانت.
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع أمسية اليوم الخميس، في ولاية جانت، إلى 8 وفيات و6 مصابين.
وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث، في حدود الساعة 14:45، بالطريق الوطني رقم 3 باتجاه برج الحواس، إنطلاقا من جانت.
وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب حافلة، مخلفا وفاة 7 أشخاص كحصيلة أولية. وإصابة آخر قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان.
هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة في مكان الحادث، أين سخرت 5 سيارات اسعاف وشاحنة اطفاء.
وأشار البيان، إلى وجود عدد من المصابين تم تحويلهم عن طريق الخواص قبل وصول إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان.
وحسب موقع “طريقي” التابع للدرك الوطني، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 8 وفيات و6 مصابين.
هذا وتدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج الحواس في عين المكان، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة.