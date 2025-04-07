إرتفاع حصيلة حادث مرور المدية إلى إصابة 14 شخصًا

أسفر حادث مرور وقع صباح اليوم عن إصابة 14 شخصًا بجروح متفاوتة وحالات صدمة بولاية المدية.

الحادث نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ب بمنطقة سيدي سالم التابعة لبلدية ودائرة السواقي. حيث وقع الحادث في حدود الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا.

وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة لوحدة السواقي لإسعاف المصابين التي تتراوح أعمارهم بين 25 و 61 عامًا. كما أن ضحايا الحادث تم نقلهم إلى المستوصف المحلي الكائن بذات البلدية.

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