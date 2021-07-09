إرتفاع حصيلة حادث مرور قسنطينة إلى 14 قتيلا و 12 جريحا

كشفت مصالح الدرك الوطني عن إرتفاع حصيلة حادث مرور الذي وقع الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين جيجل وقسنطينة إلى 14 قتيلا و12 جريحا.

الحادث تمثل في في إصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل المسافرين. حيث كانت حافلة نقل المسافرين كانت تقل أشخاصا في رحلة سياحية قادمين من ولاية جيجل

هذا وتم نقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث فيما قدمت للجرحى الإسعافات الأولية بعين المكان ليتم تحويلهم إلى مستشفى الولاية. من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق في الحادث.