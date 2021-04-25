إرتفاع حصيلة حريق مستشفى بغداد إلى 58 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا حريق مستشفى إبن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد إلى 58 قتيلا.

وحسبما ذكرت “فرانس برس”، فقد أعلنت الحكومة العراقية، حدادا الوطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب.

وقد سجلت حالات إختناق جراء إنفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج.

ونقل البيان الحكومي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوله خلال الاجتماع الطارئ:” إن مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم”.