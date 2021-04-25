إرتفاع حصيلة حريق مستشفى بغداد إلى 58 قتيلا

أخبار العالم
  • -
  • 0
إرتفاع حصيلة حريق مستشفى بغداد إلى 58 قتيلا
بقلم زهيدة.ث

إرتفعت حصيلة ضحايا حريق مستشفى إبن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد إلى 58 قتيلا.

وحسبما ذكرت “فرانس برس”، فقد أعلنت الحكومة العراقية، حدادا الوطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب.
وقد سجلت حالات إختناق جراء إنفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج.
ونقل البيان الحكومي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوله خلال الاجتماع الطارئ:” إن مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=988603

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com