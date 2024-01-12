 إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 23708

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الهجمات المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23.708 شهداء.

وفي بيان صحفي “نعلن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 23708 شهداء و60005 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وكشفت ذات السلطات إلى إلى استشهاد151 شخصا وإصابة 248 اخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت أن الجيش الصهيوني ارتكب “13 مجزرة” ضد العائلات في قطاع غزة.

كما ان عددا كبيرا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووفقا لشهود عيان ومصادر محلية، إن الطيران الصهيوني استهدف منزلا سكنيا قرب مستشفى شهداء الأقصى غرب مدينة دير البلح، ما خلف استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين بجروح بالغة.