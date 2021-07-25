إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 115 شخصا

لا تزال الهند تحصي ضحاياها الذين قضوا في انزلاقات للتربة وفيضانات عارمة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة. أودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا وتسببت في فقدان العشرات.

وبحث رجال الإنقاذ الهنود أمس في الوحل والركام آملين في العثور على ناجين. بعد إنزلاقات للتربة وفيضانات أودت بحياة 115 شخصا على الأقل في غرب البلاد، الذي تجتاحه أمطار موسمية مع إجلاء أكثر من 150 ألف شخص.

وقال وزير الصحة الهندي غوا فيشواجيت راني، “خسر السكان كل شيء تقريبا”، مشيرا إلى أن المناطق المنكوبة لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ نصف قرن. مضيفا أن أكثر من ألف منزل في المنطقة أصيبت بأضرار جسيمة بعدما اجتاحتها السيول.

وأمضى عمال الإنقاذ ساعات في محاولة العثور على ناجين لكنهم انتشلوا جثثا فقط. وقد تسبب انزلاق التربة بنصف الوفيات المرتبطة بالرياح الموسمية البالغ عددها 76 والتي سجلت في ماهاراشترا. وأشارت حكومة الولاية وعاصمتها بومباي، إلى أن 59 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.