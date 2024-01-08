إرتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 161 قتيلا

إرتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في الأول من جانفي إلى ما لا يقل عن 161 قتيلا.

بينما لا يزال 103 أشخاص في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية صباح الإثنين.

وضرب زلزال شدّته 7.5 درجات وسط اليابان، وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي.

وأدى الزلزال، إلى إصابة نحو 560 شخصا، حسب بيان صادر عن مقاطعة إيشيكاوا، الأكثر تضررا من الكارثة.

ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم للبحث عن أشخاص ما زالوا مفقودين أو معزولين بسبب الطرق التي تضررت جراء الزلزال.

وصَعب الطقس البارد مهمّة عمال الإنقاذ، حيث كانت عمليات الإنقاذ صعبة الأحد بسبب تساقط الثلوج.

وهذا أول زلزال يتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في اليابان منذ الزلزال المدمر الذي ضرب كوماموتو وخلّف 276 قتيلا عام 2016.

وتقع اليابان على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل في شكل متكرر.