إرتفاع حصيلة عملية الجيش بالمدية إلى القضاء على 3 إرهابيين

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء الخميس، على إرهابي ثالث بعد عملية صبيحة اليوم التي قضت فيها على ارهابيين إثنين بولاية المدية.

القضاء على الارهابيين الـ3 جاء إثر عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة بمنطقة الشاون بولاية المدية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمكنت مساء هذا اليوم، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بنفس المنطقة، من القضاء على إرهابي ثالث، وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

بذلك ترتفع حصيلة هذه العملية النوعية إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وحجز ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث قنابل يدوية وثلاث نظارات ميدان وثلاث مخازن وكمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية في سياق ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد مدى حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.