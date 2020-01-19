إرتفاع حصيلة مجزرة الوادي إلى 12 قتيلا و46 جريحاً

في حصلية لمصالح الحماية المدنية، حول مجزرة سطيل بالوادي، فإنه تم لحد الآن تسجيل 12 وفاة، وإصابة 46 آخر.

وقالت الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، أنّ الحادث المرور الذي وقع ببليدة سطيل الحدودية بين ولايتي بسكرة والوادي.

والذي نجم عن إصطدام حافلتين لنقل المسافرين، قد خلّف مقتل 12 شخضا، فيما جرُح 46 أخر منهم 5 في حالة حرجة.

وفي سياق ذا ت صلة، كشف مدير الصحة والسكان بواد سوف، لقناة “النهار” أنّه من ضمن الجرحى تم تحويل 5 من مستشفى المغير نحو مستشفى الوادي.

كما قال ذات المتحدث، بأنّه تم تحويل 5 من الجرحى لخطورة وضعهم وحالتهم الحرجة.