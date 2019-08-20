إرتفاع حصيلة وفيات الحجاج الجزائريين إلى 21  حاجا

ارتفع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 21 شخصا وفقا لحصيلة جديدة ، حسبما أوردته أكدها لوكالة الأنباء الجزائرية.

حيث نقلت الوكالة عن رئيس البعثة الطبية محمود دحمان، أنّ المتوفاة هي ساغي يامنة عمرها 82 سنة من ولاية وهران.

ولفظت الحاجة أنفاسها الأخيرة إثر سكتة قلبية أصابتها في بفندق الخزامة الواقع غرب المدينة المنورة .

وحسب رئيس البعثة الطبية، المرحومة كانت تعاني من مرض القلب وقد خضعت من قبل لعملية زرع بطارية .

الحاجّة المتوفاة أكملت مناسكها وأصيبت بإرهاق بدني كبير، و كان من المفروض أن تعود لأرض الوطن يوم غد الأربعاء.