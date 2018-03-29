إرتفاع حصيلة وفيات حادثة الدهس ببوقرة إلى 7 أشخاص

توفي طفل يبلغ من العمر 12 سنة بمستشفى فرانس فانون بعد حادثة الدهس التي وقعت ببلدية بوقرة ولاية الأربعاء.

لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 7 ضحايا أيام قليلة بعد وفاة الطفلة ذات 13 سنة بعدما مكثوا في غرفة الإنعاش بالمستشفى.

وحسبما أكده مدير الصحة محمد الجمعي اليوم الخميس “لوأج”، أن الطفل الذي مكث بالإنعاش منذ حادثة الدهس في 13 من الشهر الجاري.

توفي مساء أمس الأربعاء، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس.

مشيرا إلى أن جميع الجرحى غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

و أفاد ذات المتحدث بأن حالة الوفاة هذه سجلت بعد أيام فقط من وفاة الضحية السادسة و هي طفلة في 13 سنة من عمرها.