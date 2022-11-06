إرتفاع حصيلة وفيات حادث مرور الجلفة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مرور وقع ليلة السبت، في حدود الساعة العاشرة، في ولاية الجلفة، إلى 3 وفيات.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فقد خلف الحادث، مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بعد إصطدام سيارة لوقان عائلية ومركبة من نوع ماستر.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البيرين بولاية الجلفة، من أجل حادث مرور خطير. تمثل في اصطدام بين سيارة عائلية تحمل ترقيم 05 و مركبة أخرى تحمل ترقيم 16.

حيث كشف ذات المصدر، أن الحادث الذي خلف 3 ضحايا من جنس ذكر مجهولين الهوية من بينهم ضحية لفظ أنفاسه الاخيرة بالمستشفى.

بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص آخرين من جنس ذكر بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 21 سنة و39 سنة.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي البيرين بالجلفة وعين الحجل بالمسيلة، عند مفترق الطرق بمنطقة “الحرابات”.

وتدخلت وحدة الحماية المدية بالبيرين بسيارتين وشاحنة مدعمين بسيارة اسعاف جمعية الاحسان لنقل الجرحى، الذين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف الجرحى قبل نقلهم إلى استعجالات مستشفى المدينة. فيما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفيتين الي مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

وتنقل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين إلى مكان الحادث للوقوف على الاجراءات. كما تم فتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الأليم.