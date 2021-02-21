إرتفاع حصيلة وفيات كورونا عبر العالم إلى مليونين و460 ألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن إرتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا ، إلى مليونين و460 ألفا و489 حالة بالعالم.

وأوضحت ذات الجامعة، أن عدد المصابين حول العالم، تجاوز 111 مليونا منذ بدء تفشي الفيروس التاجي.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد الفيروس نحو نصف مليون شخص.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة.

ووفقا للجامعة الأمريكية المعنية برصد الفيروس التاجي، فقد احتلت البرازيل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات.

حيث سجلت البرازيل 245 ألفا و977 حالة وفاة وأكثر من 10.1 مليون إصابة، تليها المكسيك بـ 180 ألف وفاة.

وسجلت الهند أكثر من 156 ألف حالة وفاة ونحو 11 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها بريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات، بنحو 121 ألفا، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة حتى الآن.

أما إيطاليا فقد سجلت نحو 95 ألف وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2.8 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة، بنحو 84 ألف حالة وفاة و3.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.