إرتفاع درجات الحرارة.. إضطراب جوي بداية من السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن إرتفاع طفيف في درجات الحرارة مع قدوم اضطراب جوي يوم السبت على المناطق الشرقية والوسطى.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع النهار أونلاي. أن الأجواء المرتقبة غدا ستكون مغشاة نسبيا على الولايات الغربية والوسطى. مع تشكل خلايا راعدة على المناطق الداخلية والمرتفعات اواخر الظهيرة. بينما على الولايات الشرقية سحب سفلى وضباب لتتحول الأجواء الى غائمة نسبيا.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء على ولايات الجنوب والاوراس ستكون غائمة نسبيا مرفوقة بأمطار لتتحسن اواخر الظهيرة. بينما أقصى الجنوب نحو الهقار والتاسيلي والصحراء الشرقية والوسطى وتندوف. فالأجواء مغشاة مع تكوين خلايا راعدة تكون مرفوقة بامطار محلية معتبرة.

كما ستتراوح درجات الحرارة المرتقبة ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الشمالية. ومن 32 الى 44 درجة على أقصى الجنوب.

وأشارت بن رقطة أن الأجواء المرتقبة يومي الخميس والجمعة ستكون من صافية إلى مغشاة على كل المناطق الشمالية. مع تكوين بعض الخلايا الراعدة أواخر النهار. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 26 إلى 32 درجة.

وكشفت بن رقطة في سياق ذي صلة، عن قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار يوم السبت على المناطق الوسطى والشرقية. أين تكون الأجواء غائمة مرفوقة ببعض الأمطار الراعدة. مع رياح قوية نسبيا على السواحل الوسطى والغربية.

أما على الولايات الجنوبية فالأجواء مغشاة مع تكوين خلايا راعدة أواخر النهار مرفوقة ببعض الأمطار. مع حرارة تتراوح من 32 الى 42 درجة مئوية.