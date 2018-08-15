إرتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد إلى غاية سنة 2022

طوّر فريق من العلماء البريطانيين والهولنديين منظومة جديدة لتوقعات الطقس للتنبؤ.

مفيدين بأن الفترة ما بين عامي 2018 و2022 ستشهد ارتفاعا في درجة الحرارة بشكل غير طبيعي.

مع توافر فرصة أكبر لارتفاع الحرارة لدرجات قياسية.

وكشفت الدراسة التي أجراها هؤلاء العلماء، استنادا إلى نظام احتمالي لتوقعات الطقس، أن هناك احتمالا كبيرا أن يصل المناخ الحالي.

إلى فترة أكثر دفئا من المعتاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت الدراسة التي نشرتها دورية “نيتشر كوميونيكيشنز” العلمية، أن هذا الإتجاه سيعزز إتجاهات الاحترار العالمي الحالية طويلة الأجل.

وتوصل العلماء إلى هذا التنبؤ في الوقت الذي تجتاح فيه موجة حر شديدة وطويلة المدى نصف الكرة الشمالي.

مبينين أنهم طوروا نموذجا إحصائيا يوفر تنبؤات موثوقة لدرجات حرارة الهواء وسطح البحر خلال عدة أجزاء مئوية من الثانية.