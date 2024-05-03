إرتفاع درجات الحرارة بهذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس مشمسا على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس مشمس. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و31 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالمناطق الشمالية للوطن.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 32 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.