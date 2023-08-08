قناة النهار إرتفاع درجات الحرارة من جديد بداية من ظهيرة اليوم..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2023 - 12:27 شارك غرِّد أرسل 213 0 إرتفاع درجات الحرارة من جديد بداية من ظهيرة اليوم..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oscRQ اقرأ أيضا شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة قناة النهار 07 أوت فاسألوا : الزكاة في الإسلام قناة النهار 20 جويلية أحمد سلطان: بناء السجون في منطقة الريف هو الطلب الوحيد الذي قام به نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: السباحة في النافورات .. ماركة جزائرية مسجلة قناة النهار 27 جويلية طالع هابط: شاهد إبداع مسؤولي مطار الجزائر الدولي في حاويات رمي القمامة .. لي فهم يفهمنا قناة النهار 27 جويلية عين الدفلى : سكان دواوير تاشتة يعيشون أزمة عطش ويبحثون عن المياه بوسائل تقليدية قناة النهار 20 جويلية جيجل : زيامة المنصورية..النيران تحول غابات معشوقة السياح إلى رماد قناة النهار 27 جويلية تقرت : يناشد المنتصر بالله رئيس جمهورية التدخل العاجل لمساعدته قناة النهار 23 جويلية طالع هابط: محطات نقل المسافرين بالجزائر .. غياب كلي لمظاهر الحضارة قناة النهار 27 جويلية وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة قناة النهار 20 جويلية