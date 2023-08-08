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قناة النهار

إرتفاع درجات الحرارة من جديد بداية من ظهيرة اليوم..التفاصيل

بقلم قناة النهار
إرتفاع درجات الحرارة من جديد بداية من ظهيرة اليوم..التفاصيل
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إرتفاع درجات الحرارة من جديد بداية من ظهيرة اليوم..التفاصيل

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