إرتفاع رقم أعمال شركة التأمينات للمحروقات “كاش” بـ 21.3 بالمائة

سجل رقم أعمال شركة التأمينات للمحروقات “كاش” إرتفاعا بنسبة تتعدى الـ 21 في المائة خلال سنة 2019.

كشفت شركة التامينات للمحروقات كاش، اليوم الإثنين في حصيلتها السنوية، أن رقم أعمالها سجل إرتفاعا بنسبة 21.3 بالمائة السنة الماضية.

وأضافت الشركة، التي تعتبر فرع لمجمع سونطراك، أن اربحاها الصافية سجلت انخفاضا بنسبة 43 بالمائة.

وأشارت الشركة أن رقم أعمالها قدر سنة 2019 بـ 11.62 مليار دج مقابل 9.58 مليار في 2018.

أي بإرتفاع قدره 3. 21 بالمائة، في حين قدرت الأرباح الصافية لشركة سنة 2019 بـ 48. 405 مليون دينار.

أي بارتفاع 9. 42 بالمئة مقارنة بالأرباح المحققة سنة 2018، أين بلغت 95. 710 مليون دينار.