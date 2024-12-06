إرتفاع رهيب في سعر الأورو بالسوق السوداء

يواصل الأورو والدولار ارتفاعهما مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة اليوم الجمعة إلى 26000 دينار جزائري للبيع، و25800 دينار جزائري للشراء.

وإتبع الدولار الأمريكي نفس المنحنى، وبلغ هذه الجمعة في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة، 24700 دينارا جزائريا للبيع. مقابل 24500 دينار جزائري للشراء.

وبعد إنخفاض طفيف في بداية أكتوبر، ثم آخر في بداية نوفمبر، لا يزال الأورو عند مستويات مرتفعة.

ولا يمكن التنبؤ بتطور أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء في الجزائر. حيث بعد أن تجاوز مستويات قياسية نهاية سبتمبر الماضي، انخفض الأورو فجأة مطلع أكتوبر، ليعود للإرتفاع بداية شهر ديسمبر.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في العملتين الرئيسيتين المتداولتين في السوق السوداء للعملة، بعدما أصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة.