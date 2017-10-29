إرتفاع زوار المتاحف التاريخية

الوطني
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إرتفاع زوار المتاحف التاريخية
بقلم فتيحة سويسي

سجلت المتاحف الوطنية المخلدة لمقاومة الشعب الجزائري وكفاحه،زيادة في عدد الزوار خلال السنوات القليلة الماضية.

وزير المجاهدين الطيب زيتوني ،وعشية الاحتفال الذكرى الـ63 الثورة التحريرية، كشف أنّ عدد الزوار بلغ 35ألف زائر سنة 2015

فيما تم تسجيل 400و80ألف زائر العام الجاري قبل نهايته.

واعترف زيتوني أنّ الندوات السابقة تملئ برجال الأسلاك الأمنية،  إلا أنّ الوضع تغير في الوقت الحالي.

ما يعني وجود صحوة لدى الشعب الجزائري في البحث ومعرفة المزيد عن التاريخ حسب الوزير

وأكد زيتوني أن وزارته تطمح في زيادة عدد المتاحف الوطنية الى 48متحف عبر الوطن.

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