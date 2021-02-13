إرتفاع سعر البترول الجزائري بـ 5.09 دولار خلال جانفي الماضي

إرتفع سعر بترول صحراء بلاند، الخام المرجعي الجزائري بـ5.09 دولار خلال شهر جانفي الماضي حسب تقرير منظمة أوبيب الشهري.

ووفق ذات التقرير نقلا عن وأج هذا الإرتفاع نسبته 10.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر مدعمة بانتعاش الطلب العالمي وجهود بلدان أوبيب+

وأوضح التقرير ان سعر الخام الجزائري بلغ 8.55 دولار للبرميل في جانفي مقابل 99.49 دولار في ديسمبر 2020 .

وبهذا الإرتفاع يحتل خام صحراء بلاند المركز الثاني من مجموع أغلى خامات سلة أوبيب لشهر جانفي.

وذلك بعد الخام الأنغولي، جيراسول 84.55 دولار للبرميل في حين أنه كان يحتل المركز الثالث شهر ديسمبر المنصرم.

وتم تحديد سعر الخام الجزائري على أساس أسعار البرانت الخام المرجعي لبحر الشمال و المسعر ببورصة لندن

مع منحة إضافية نظير خصائصه الفيزيائية و الكيماوية التي تحبذها مصانع التكرير.