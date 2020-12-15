إرتفاع سعر بترول صحراء بلاند الجزائر إلى 49.52 دولار للبرميل شهر نوفمبر

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبيب” إرتفاع أسعار بترول صحراء بلاند، الخام المرجعي الجزائري، بأكثر من 7 بالمائة.

وهذا خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ 49.52 دولار للبرميل

ونشرت المنظمة في تقريرها الشهري “أسعار البترول الخام الجزائري “صحراء بلاند” بلغت 59.42 دولار للبرميل خلال نوفمبر الماضي”.

وذلك “مقابل 76.39 دولار في أكتوبر الماضي أي بزيادة 83.2 دولار وهو ما يمثل 7.1 بالمائة”.

وأضاف التقرير أن بترول صحراء بلاند أصبح ثامن أعلى خام من مجموع 13 التي تشكل سلة أوبيب.

في حين يضيف التقرير أن المعدل السنوي لأسعار الخام الجزائري سجل انخفاضا من 17.64 دولار للبرميل سنة 2019 إلى 38.42 دولار سنة 2020.

ورغم ذلك حافظ صحراء بلاند على المركز الثالث ضمن تشكيلة سلة الأوبيب في 2020