إرتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو أوروبا

بلغ الإنتاج العالمي للغاز 4051 مليار متر مكعب سنة 2023، حسب التقرير الشهري لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الذي أوضح أن دول المنتدى وفّرت أكثر من 40 بالمئة من هذا الإنتاج. فيما قارب إنتاج الدول غير الأعضاء الـ60 بالمئة من إنتاج الغاز المسوق عالميا.

وحسب تقرير المنتدى لشهر جانفي، فقد بلغ إنتاج أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز 1657 مليار متر مكعب من الغاز السنة الماضية. فيما بلغ انتاج الدول غير الأعضاء 2394 مليار متر مكعب. وتمثل دول المنتدى، الذي تحتضن الجزائر قمته السابعة ما بين 29 فيفري و 2 مارس القادم، 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة. و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

أما تقرير المنتدى لشهر فيفري، فكشف أن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو أوروبا. ارتفعت خلال شهر جانفي الماضي على أساس سنوي. فيما استقرت صادرات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الفترة ذاتها. كما أن أوروبا استوردت في جانفي الماضي 13.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، مسجلة إرتفاعا بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي.

وكانت النرويج المورد الرئيسي للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي في جانفي 2024. حيث استحوذت على 58 بالمائة من إجمالي الواردات، تلتها روسيا بنسبة 18 بالمائة والجزائر بنسبة 16 بالمائة.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا صدارة الترتيب فيما يخص تصدير الغاز الطبيعي المسال في جانفي. ولفت إلى أن دول المنتدى كانت مصدر 48.2 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وبالنسبة للجزائر، أشار التقرير إلى استقرار عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم تصديرها في جانفي 2024، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

و فيما يخص الأسعار، ذكر التقرير أن الأسعار الفورية للغاز والغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا. شهدت إنخفاضا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي بسبب جملة من العوامل. على غرار العرض القوي ومستويات التخزين المرتفعة وضعف الطلب في هذه المناطق